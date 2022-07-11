«قيس سعيد» يُحذر من محاولات التلاعب بنتائج استفتاء 25 يوليو

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، بقصر قرطاج، اليوم الإثنين، فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأكّد رئيس الجمهورية التونسية ، خلال اللقاء، على ضرورة الحفاظ على حياد كل الأطراف وضرورة الانتباه إلى المحاولات المتعددة لاختراق عمليات التسجيل والحق في تغيير مركز الاقتراع.

كما ذكّر رئيس الدولة أن ما حصل خلال الاستشارة الوطنية لا يجب أن يتكرّر في الاستفتاء المقرّر ليوم 25 يوليو الجاري.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن إمكانية تغيير مراكز الاقتراع تمّ التلاعب بها، وغلق الموقع منذ أيام، وشدّد على أنه لا بدّ من أخذ كل التدابير حتى لا يتكرّر هذا مجدّدا، واتخاذ كل الإجراءات حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته كاملة.

وأكّد سعيد، على أن الأمر يتعلق بمصير دولة وبمصير شعب ولا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء بكل الطرق لأنهم يهابون سيادة الشعب، ويهابون أن يعبّر عن رأيه بكلّ حرية.

كما استقبل رئيس الجمهورية التونسية، بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وتناول اللقاء عددًا من المحاور أهمّها سير المرافق العمومية والاستعدادات الجارية لموعد الاستفتاء يوم 25 يوليو الجاري.