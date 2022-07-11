حاول شراء مخدرات من ابنها.. مسجل خطر ينهي حياة «مسنة» بشبرا الخيمة

لقيت مسنة مصرعها إثر مشاجرة بينها وبين مسجل خطر حاول دخول منزلها عنوة لشراء مخدرات من نجلها فقاومته فضربها بزجاجة مياه غازية مكسورة ومزق جانبها الأيمن بالقليوبية، وتم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها كما أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها غارقة في دمائها و بها آثار طعن.

انتقلت قوات الأمن ورجال البحث الجنائي لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أن المجني عليها سيدة 56 سنة داخل مسكنها بشبرا الخيمة مصابة بجروح طعنية بالجانب الأيمن، وتم تشكيل فريق بحث وضبط المتهم 38 سنة عاطل مسجل خطر مخدرات.

واعترف المتهم بأنه توجه لمسكن نجل المجني عليها لأخذ مواد مخدرة منه لكنه لم يكن متواجدا بالمنزل واستقبلته والدته فحاول الحصول على أموال منها، لكنها رفضت وتصدت لدخوله المنزل عنوة، فضربها بزجاجة مياه غازية أدت إلى إصابتها وأودت بحياتها.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بسبب رفضها إعطائه أموالا، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.