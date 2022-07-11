إصابة 12 شخصًا في حادثين على طريق مطروح الساحلي ثالث أيام العيد

أصيب 12 شخصا في حادثين منفصلين على طريق مطروح الساحلي، اليوم الإثنين، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ما أدى إلى نقلهم على مستشفى الضبعة المركزي لتلقى الاسعافات اللازمة.

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي 7 مصابين إثر حادث انقلاب سيارة أمام محور طريق الضبعة الإقليمي، وهم سارة علي نصر حسين (24 سنة)، وحسناء محمود محمد (4 سنوات)، وفاطمة عبدالرحمن زجلة (64 سنة)، وسماح كمال علي (30 سنة)، ويامن مصطفي محمد (3 سنوات)، ومحمد محمود محمد (6 سنوات)، وشيماء عيد غازي (23 سنة)، وجميعهم من محافظة الجيزة، ومصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما استقبل مستشفى الضبعة 5 مصابين آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 106 اتجاه مرسى مطروح، وهم: سامح أحمد إبراهيم (20 سنة)، وهيام عبد المنعم (51 سنة)، واحمد ابراهيم عبد المقصود (58 سنة)، وهاجر أشرف عبد الفتاح (23 سنة)، وهاجر أحمد عبد المقصود (22 سنة)، وجميعهم من محافظة بنها ومصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وأجرى الفريق الطبي بمستشفى الضبعة المركزي الإسعافات اللازمة لجميع المصابين، حيث أن الحالة العامة مستقرة مع خروج بعض الحالات تحسن، ووضع الحالات الأخرى تحت الملاحظة الطبية اللازمة.