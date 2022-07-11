الإثنين 11 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 12 شخصًا في حادثين على طريق مطروح الساحلي ثالث أيام العيد

جريدة الدستور
ads

أصيب 12 شخصا في حادثين منفصلين على طريق مطروح الساحلي، اليوم الإثنين، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ما أدى إلى نقلهم على مستشفى الضبعة المركزي لتلقى الاسعافات اللازمة.

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي 7 مصابين إثر حادث انقلاب سيارة أمام محور طريق الضبعة الإقليمي، وهم سارة علي نصر حسين (24 سنة)، وحسناء محمود محمد (4 سنوات)، وفاطمة عبدالرحمن زجلة (64 سنة)، وسماح كمال علي (30 سنة)، ويامن مصطفي محمد (3 سنوات)، ومحمد محمود محمد (6 سنوات)، وشيماء عيد غازي (23 سنة)، وجميعهم من محافظة الجيزة، ومصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما استقبل مستشفى الضبعة 5 مصابين آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 106 اتجاه مرسى مطروح، وهم: سامح أحمد إبراهيم (20 سنة)، وهيام عبد المنعم (51 سنة)، واحمد ابراهيم عبد المقصود (58 سنة)، وهاجر أشرف عبد الفتاح (23 سنة)، وهاجر أحمد عبد المقصود (22 سنة)، وجميعهم من محافظة بنها ومصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وأجرى الفريق الطبي بمستشفى الضبعة المركزي الإسعافات اللازمة لجميع المصابين، حيث أن الحالة العامة مستقرة مع خروج بعض الحالات تحسن، ووضع الحالات الأخرى تحت الملاحظة الطبية اللازمة.

مطروح الساحلي عيد الأضحى مستشفى الضبعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022 في اليوم الأول

«مؤسف».. أول تعليق من ياسمين الخطيب على ما قاله ممدوح حمزة

في ثالث أيام العيد.. الأورمان: ذبح 1268عجلًا وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022.. كيرة والجن ينتزع الصدارة

التفاصيل الكاملة لاعترافات المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال

موعد صرف مرتب شهر يوليو 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

كسر التابو

القس. رفعت فكرى

الدين والمواطنة

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. مرشد التمكين

د.كريمة الحفناوى

والد الأمة بوليفار الخالد

محمود أبودومة يكتب: مشاهدات المسرح فى لندن

ماجد حبته

يوليو أسود سريلانكى جديد

جمال-أسعد

الحوار والدولة المدنية

محمد العسيري

مكتبة «الأسرة الجديدة».. هدية العيد لأطفال مصر

صور

إقبال كبير على حديقة الحيوان فى ثالث أيام عيد الأضحى

العيد فرحة.. المدبح الآلي بالبساتين

القناطر الخيرية: العيد فرحة

محطة تل أبيب

المزيد

غُرف عمليات وسيارات "الوحش".. كيف تستعد إسرائيل أمنياً لاستقبال "بايدن"؟

رسائل حزب الله من هجوم "كاريش" والموقف الإسرائيلي.. هل تغيرت قواعد اللعب؟

تحالف سياسى جديد يخوض الانتخابات الإسرائيلية المقبلة