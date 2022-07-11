الإثنين 11 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد صرف مرتب شهر يوليو 2022

مرتب
مرتب
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رغم أننا لم نصل لمنتصف شهر يوليو 2022 بعد، لكن مع حلول عيد الأضحى المبارك 1443 هـ يكثر البحث عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو خاصة لتزامن العيد مع ذروة فصل الصيف ورغبة الأسر في قضاء عطلة العيد في أحد المصايف أو السفر للمدن الساحلية، مما يزيد من وضع التكاليف الإضافية على الأسرة.

موعد صرف مرتب شهر يوليو 2022

 لذا يتصدر البحث عن موعد صرف مرتب شهر يوليو محركات البحث العالمية، فيتبادر السؤال هل يُصرف مع عودة الجهاز المصرفي للعمل وإعادة عمل البنوك أم ستتأخر عن ذلك؟.

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2022 لجميع الوزارات والهيئات الحكومية

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2022 وفقًا لجدول وزارة المالية

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2022

موعد صرف مرتبات شهر يوليو

وقد أعلنت وزارة المالية في كتابها الدوري أنه تم تقسيم جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2022 على 3 أقسام لمدة 4 أيام وهو نهج دوري لم تخل به في شهر يوليو بمناسبة عيد الأضحى لا سيما أن العيد يأتي في الثلث الأول من يوليو 2022.

ويأتي تقسيم صرف مرتبات شهر يوليو كالأتي: 

يوم 24 يوليو: يبدأ صرف مرتبات شهر يوليو 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة حكومية.

وتأتي كالأتي: 

جهات صرف مرتبات شهر يوليو يوم 24

صرف مرتبات شهر يوليو للوزارات: الصحة، والتضامن الاجتماعي، التموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والسياحة، والبترول، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية).

صرف مرتبات شهر يوليو لمديريات الخدمات بالمحافظات: الشؤون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق.

صرف مرتبات شهر يوليو للهيئات المستقلة والجهات: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

جهات تصرف مرتب شهر يوليو 2022 يوم 26

يوم 26 يوليو: استكمال صرف مرتبات شهر يوليو لـ 33 وزارة وهيئة أخرى.

كما سيتم صرف مرتبات جميع الوزارات والجهات الأخرى على مدار 3 أيام 26 و27 و31 يوليو 2022.

يوليو مرتب شهر يوليو 2022 ي وزارة صرف مرتبات شهر يوليو 2022 عيد الأضحى شهر يوليو

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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