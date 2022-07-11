الإثنين 11 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أحزان العيد.. تفاصيل مصرع سيدة وطفلتها وشقيقتها وخطيبها في حادث بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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اتشحت مدينة “القرين” في محافظة الشرقية بالسواد والحزن؛ عقب مصرع أربعة أشخاص دُفعة واحدة من أبناء المدينة في حادث مروع وقعَّ في طريق الكسارة – الصالحية الجديدة، بنطاق ودائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ لـ قسم شرطة الصالحية الجديدة بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة، بوصول 4 جثث ضحايا حادث انقلاب سيارة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية، وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم 7559 (ر ن أ)، في طريق الكسارة – الصالحية الجديدة، بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، ما أسفر عن مصرع كل من: أسماء محمد سعفان، 25 سنة، وطفلتها (4 سنوات)، وشقيقتها آلاء محمد سعفان، 20 سنة، وخطيب شقيقتها أسامة سمير إبراهيم.

جرى نقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

الشرقية محافظة الشرقية حادث مروع مصرع أربعة أشخاص الصالحية الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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