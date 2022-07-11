حبس لص الهواتف المحمولة بالموسكي

أمرت جهات التحقيق بحبس شخص متهم بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة بمنطقة الموسكي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بعرض هاتفين محمولين للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته الهاتفين مجهولي المصدر، وبسؤاله عن مصدرهما، اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة"، وأن الهاتفين من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأمكن تحديد المجنى عليهما وباستدعائهما تعرفا على الهاتفين وإتهماه بالسرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.