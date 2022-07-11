الإثنين 11 يوليو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس لص الهواتف المحمولة بالموسكي

جريدة الدستور
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أمرت جهات التحقيق بحبس شخص متهم بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة بمنطقة الموسكي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بعرض هاتفين محمولين للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته الهاتفين مجهولي المصدر، وبسؤاله عن مصدرهما، اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة"، وأن الهاتفين من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأمكن تحديد المجنى عليهما وباستدعائهما تعرفا على الهاتفين وإتهماه بالسرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

جهات التحقيق حبس شخص سرقة الهواتف منطقة الموسكى

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وائل لطفي

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