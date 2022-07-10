الأحد 10 يوليو 2022
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الدين لله

ما حكم صيام أيام التشريق الثلاثة؟.. دار الإفتاء تجيب

الإفتاء
الإفتاء
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مع بداية اليوم الأول من أيام التشريق يبحث المسلمون عن حكم صيام أيام التشريق الثلاثة، وهي الحادِيَ عَشَرَ، والثَّانيَ عَشَرَ، والثَّالِثَ عَشَرَ، مِن شَهرِ ذي الحِجَّةِ، أي ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك، وهذه الأيام التي تواجد بها الحجاج بمنى بعد نزولهم من جبل عرفات في يوم عرفة الذي يوافق وقفة عيد الأضحى.

حكم صيام أيام التشريق الثلاثة

وتصدر حكم صيام أيام التشريق الأكثر بحثًا عبر جوجل، وتعرض الدستور في السطور التالية حكم صيام أيام التشريق التي بدأت اليوم الأحد ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر، وتسمى أيضا: أيام منى؛ لأن الحجاج يقيمون فيها بمني واليوم الأول منها يقال له: يوم القر بفتح القاف؛ لأن الحجاج يقرون فيه بمنى، واليوم الثاني: يوم النفر الأول؛ لأنه يجوز النفر فيه لمن تعجل، واليوم الثالث: يوم النفر الثاني. وسميت أيام التشريق لأن الحجاج يشرقون فيها لحوم الأضاحي والهدايا أي: ينشرونها ويقددونها وأيام التشريق هم الأيام المعدودات.

وثبث في الأحاديث النبوية النهي عن صيام هذه الأيام الثلاثة، باعتبارها أيام أكل وشرب وذكر لله، وفي صحيح مسلم حديث: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى وكونها أيام أكل وشرب أي: أنها ليست أياما للصوم فيها، وهي الأيام المعدودات التي ذكرت في القرآن وأمر الله فيها بالذكر لله قال تعالى ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾.

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ما حكم صيام أيام التشريق عند جمهور الفقهاء؟

ومن جانبها، قالت دار الإفتاء المصرية، إنَّ جمهور الفقهاء ذهب في حكم صيام أيام التشريق، إلى تحريم صوم 5 أيام، وصيام أيام التشريق منها، بالإضافة إلى تحريم صوم يوم عيد الفطر، وكذلك صوم يوم عيد الأضحى.

والدليل الذي استدل منه جمهور العلماء فيما يتعلق بموضوع حكم صيام أيام التشريق، فقد ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ». أخرجه مسلم في صحيحه، وعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» أخرجه مسلم في "صحيحه".

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