السبت 09 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب غرق في مياه النيل بالقليوبية

جثة
جثة
ads

أصدرت جهات التحقيق في القليوبية، مساء اليوم السبت، تصريحًا بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقًا فى نهر النيل، بعد اختلال توازنه وسقوطه فى المياه وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتبين من التحريات الأولية أنه يعانى من اضطرابات نفسية منذ فترة، ولا توجد شبهة جنائية، ولم تتهم أسرته أى شخص بالتسبب فى الواقعة، كما طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر شكر بوصول جثة الشاب "على. ع. م"، 32 عاما، بعدما غرق فى مياه النيل. 

اضطرابات اضطرابات نفسية البحث الجنائي مدير أمن القليوبية اضطراب نفسي دفن جثة شاب التحريات الأولية مركز شرطة كفر شكر

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

«هددنى هيولع فيا».. آمال أبوالمجد تتحدث لـ«الدستور» عن أزمتها مع زوجها

رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك جديدة 2022 رسمية وبين الأصدقاء

أفضل صور ورسائل التهاني للأحباب بعيد الأضحى عام 2022

موعد صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات

برقيه تهنئه بعيد الاضحى المبارك 2022

تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في جميع محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

توفيق الحكيم النخبة والجماهير

ماجد حبته

يوبيل الـ«CIA» الماسى

مؤمن المحمدي

سمير رجب ومحمود الخطيب

د. منى حلمى

تجليات فقه «القفة» لذبح نساء الأمة

حسين دعسة

استقالة واغتيال.. صيف سياسي حار

صفاء النجار

غطاء الرأس من التمييز الطبقى إلى الشعار السياسى

د. بهي الدين مرسي

لذة الفشل.. رؤية خارج الصندوق

أحمد سعد زايد

كيفية تفعيل الأقليات العربية بالغرب؟

صور

ممشى أهل مصر

احتفالات عيد الأضحى المبارك

احتفالات عيد الأضحى المبارك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تصادق على قرار بإغلاق سفارتها لدى إريتريا

«رؤية مستقبلية للشرق الأوسط».. ماذا يريد الرئيس الأمريكى من زيارته لإسرائيل؟

إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى سريلانكا