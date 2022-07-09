التصريح بدفن جثة شاب غرق في مياه النيل بالقليوبية

أصدرت جهات التحقيق في القليوبية، مساء اليوم السبت، تصريحًا بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقًا فى نهر النيل، بعد اختلال توازنه وسقوطه فى المياه وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتبين من التحريات الأولية أنه يعانى من اضطرابات نفسية منذ فترة، ولا توجد شبهة جنائية، ولم تتهم أسرته أى شخص بالتسبب فى الواقعة، كما طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر شكر بوصول جثة الشاب "على. ع. م"، 32 عاما، بعدما غرق فى مياه النيل.