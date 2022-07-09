السبت 09 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل تصادق على قرار بإغلاق سفارتها لدى إريتريا

يائير لابيد
يائير لابيد
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صادق يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤخرًا، على قرار إغلاق السفارة في إريتريا، وذلك وفق توصيات المستوى المهني في وزارة الخارجية، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وقالت مصادر في مكتب لابيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وافق على إغلاق السفارة الإسرائيلية في إريتريا، على أن يتم افتتاح سفارة بدلًا منها لدى موزمبيق.

وأوصى المستوى المهني في وزارة الخارجية الإسرائيلية، يائير لابيد، بإغلاق السفارة الموجودة في «أسمرة» وذلك بعد تأخير إريتريا لموافقتها على السفير الإسرائيلي المعين لديها لنحو ثلاث سنوات.

وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في وقت سابق، بأن سفارتها لدى إريتريا لا يوجد بها موطفين منذ أبريل عام 2020، بينما يتم دفع آلاف الدولارات شهريًا كإيجار لمبني السفارة رغم عدم وجود طاقم دبلوماسي داخله.

إريتريا إسرائيل رئيس الوزراء الخارجية السفير الإسرائيلي عام 2020

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