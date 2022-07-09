بسبب عظام اللحوم.. مصرع شخص وإصابة 6 مواطنين في مشاجرة بسوهاج

لقي شخص مصرعه بينما أصيب 6 آخرين، نتيجة وقوع مشاجرة استخدم فيها الأسلحة النارية بمركز طما التابع لمحافظة سوهاج، وقد تم السيطرة على المشاجرة من قبل رجال الأمن واتخاذ اللازم قانونًا.

وتم تحرير محضر بالواقعة عقب انتقال رجال الأمن وسيطرتهم على الحادث، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الشمال، يفيد بوقوع مشاجرة بناحية قرية القطنة دائرة مركز طما، ووجود متوفى ومصابين.

تم ضبط طرفي المشاجرة والسيطرة عليها ونقل الجثة والمصابين لمستشفى الغنايم المركزي بمحافظة أسيوط.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال، والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع، والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما، بوفاة "سليمان. ش. س. ع" على إثر إصابته بطلق ناري.

كما نتج عن المشاجرة إصابة “هانم. ع. هـ” 23 سنة، و"نهاد. ع" 31 سنة، و"ماهر. م. ح" 52 سنة، و"هشام. ع. هـ" 30 سنة، و"شربات. ع. ح" 35 سنة، و"مصطفى. ح. م" 24 سنة تم نقلهم جميعًا للمستشفى المركزي بمدينة الغنايم في محافظة أسيوط الأقرب لمكان المشاجرة تم التحفظ على المتهمين وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة وتبين أن سبب المشاجرة خلافات على جمع عظام لحوم الأضاحي كون طرفي المشاجرة يعملون بتلك المهنة تم تحرير محضرًا بالواقعة وجارِ العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.