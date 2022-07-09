منذ افتتاحها رسميًا يحظى رابط منصة مصر الرقمية السجل المدني عبر مؤشرات البحثية والتي تقدم خدمات مختلفة للمواطنين وفقا للخطة الرقمية.

يستعرض “الدستور” في إطار الخدمات المتنوعة للمواطنين و رابط وخطوات للخدمات الإلكترونية عبر المنصة الرقمية المصرية.

رابط منصة مصر الرقمية السجل المدني 2022 وخطوات التسجيل

انطلقت رسميًا للجمهور الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول "المنصة الرقمية المصرية" من خلال هذا الرابط (من هنا) والتي تقدم الخدمات الحكومية في كافة المجالات ويمكن الحصول على خدمات السجل المدني من خلالها بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر المنصة الإلكترونية الرقمية من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار خدمات المواطنين.

تحديد القطاع الذي يقدم الخدمة المطلوبة.

كتابة بيانات المواطن الراغب في الخدمة.

تحميل كافة الأوراق المطلوبة لأداء هذه الخدمة الإلكترونية.

الضغط على زر الحفظ.

تهدف وزارة الإتصالات من خلال المنصة المصرية الرقمية إلى إلغاء الخدمات الورقية للمواطنين ولعدم إهدار الوقت والجهد والروتين في كافة المصالح الحكومية.

خدمات المنصة الرقمية التي تقدمها للمواطنين 2022

تقدم عدة وزارات حكومية خدمات للمواطنين من خلال المنصة الإلكترونية الرقمية ولعل من أبرزها ما يلي:-

التموين (تفعيل البطاقة التموينية، إصدار البطاقة التموينية لأول مرة، إصدار بدل تالف، فصل اجتماعي، الاستعلام عن موعد الصرف، النقل من محافظة إلى أخرى، ضم أفراد جديدة للبطاقة).

مركباتي (الاستعلام عن مخالفات المرور، تقديم التظلمات، سداد المخالفات، إصدار بدل تالف لرخص القيادة، إصدار بدل فاقد لرخص القيادة).

الأحوال المدنية (استخراج بدل تالف لبطاقات الرقم القومي، إصدار شهادة ميلاد مميكنة، إصدار شهادة وفاة مميكنة).

التوثيق (نقل ملكية، توثيق العقود، استخراج توكيلات عامة أو خاصة).

الضرائب.

السجل التجاري.

كل هذه التعاملات والخدمات يمكن للمواطنين إنجازها من خلال الموقع الإلكتروني أو الهواتف المحمولة من خلال التطبيقات المختلفة.

طرق إنشاء حساب رسمي عبر المنصة الرقمية

يمكن من خلال رابط منصة مصر الرقمية السجل المدني إنشاء حساب شخصي لكل مواطن حيث وصلت الحسابات الرسمية عبر المنصة في البث التجريبي الذي استمر قرابة سنتين إلى نحو 5 ملايين حساب شخصي يستطيع كل من خلاله إنجاز الخدمات.

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