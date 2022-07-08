يوم عرفة انه خير يوم طلعت فيه الشمس ومنذ شروق شمس يوم التاسع من ذي الحجة، يتدفق ملايين الحجيج إلى صعيد "عرفات" لأداء ركن الحج الأعظم، وهو الوقوف بـ"عرفة"، بعد أن قضوا في مشعر "منى" يوم التروية، ومع غروب شمس يوم عرفة، يتوجهون إلى "مزدلفة" للمبيت فيها، ليعودوا بعدها إلى مشعر "مِنى" لرمي جمرة العقبة، ويطوفوا حول الكعبة المشرفة ويسعوا بين الصفا والمروة.

ملايين الحجيج يلبوا النداء في عرفات

وفي يوم عرفة ، يجتمع فيه المسلمون من كل صوب وحدب على صعيد "عرفات" من كل حدب وصوب في مكان واحد وزمان واحد وبلباس واحد، لا فرق بينهم، وتتوحد قلوبهم في مشهد عظيم، مُلبين لله تعالى النداء الأشهر "لبيك اللهم لبيك"، ورافعين أكفهم بالضراعة، طالبين المغفرة والرحمة وسائلين الله تعالى حاجتهم وأن يمنّ عليهم من فضله العظيم.

دعاء يوم عرفة

وعلى بعد الأميال، تتجه أنظار المسلمين في كل العالم نحو الملبين والواقفين في بيت الله الحرام، وتهفو قلوب المؤمنين لتلك الشعيرة العظيمة، يراقبون مسيرة الحجاج ويتعبدون لله خلال هذا اليوم، فهو يومُ الحج الأكبر، وصيامُه (لغير الحاج) يكفر سنتين، ومَا مِنْ يَوْمٍ يَعْتِقُ اللَّهُ فِيهِ الرِّقابَ أَكثَرَ مِنهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ، ويحاول البحث عن أكثر الادعية المستحبة في يوم عرفة لينالوا بها البر والغفران ورضوان الله، من هنا يتصدر البحث عن دعاء يوم عرفة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

خير الدعاء هو دعاء يوم عرفة

وحسبما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: (خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وخير ما قلت أنا والنبيّون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير) رواه الترمذي (3585).

دعاء يوم عرفة من الكتاب والسنة

وفي الساعات الأخيرة من يوم عرفة يمكن مجموعة من الأدعية الصحيحة الواردة في الكتاب والسنة، وأن تدعو لنفسك ولوالديك وأهل بيتك وللمسلمين جميعا وفي السطور الآتية نصيغ بعضها: