دعاء الإفطار يوم عرفة وأفضل الأدعية المستحبة بالساعات الأخيرة من عرفات

حرص ملايين المسلمين حول الأرض على صيام يوم عرفة ففي هذا اليوم تعتق الرقاب وتغفر الذنوب لعام مضى وعام قادم كما ورد عن النبي محمد ومن في الساعات الأخيرة يكثف البحث عن دعاء الإفطار في يوم عرفة خاصة أن للصائم دعوة مجلبة حين يُفطر ويتمنى المسلمون أن يغتنموا كل لحظة في اليوم للاستفادة منه في الدعاء والذكر.

دعاء الإفطار يوم عرفة

وحسبما ذكر دار الإفتاء المصرية فإنه يستحبُّ الدعاء عند الفطر، والدعاء مستجاب في هذا الوقت؛ فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ» أخرجه ابن ماجه في «سننه».

للصائم دعاء الإفطار يوم عرفة

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ» أخرجه أبوداود في «سننه»، ومن ثَّم : فالدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب بإذن الله.

دعاء آخر ساعة من غروب يوم عرفة قبل الإفطار:

- ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

- ربِّ إني أعوذ بك أن أسالك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

- ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

- ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين.

- ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

- ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.

- ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين.

- ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ أهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

- رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

- ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

- ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

- رب اغفر لي ولوالدي.