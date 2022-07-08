الجمعة 08 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

كاميرا مراقبة تلتقط لحظة ضرب آمال أبوالمجد على يد زوجها فى الشارع

جريدة الدستور
ads

التقطت إحدى كاميرات المراقبة، لحظة ضرب مشهورة تطبيق "تيك توك" آمال أبوالمجد على يد زوجها في الشارع.

نشرت آمال أبوالمجد الـ"تيك توكر"، فيديوهات عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهي تتعرض للتعدى من زوجها الشهير باسم "أحمد جوبا".

وأوضحت آمال تعرضها للتعدى بالضرب من زوجها فى الشارع، وقيامه بضربها ضربًا مبرحًا فى بطنها حتى تتعرض للإجهاض، موضحة أنها فى الشهر الثالث.

وتابعت أنها قامت بتحرير محضر ضد زوجها، بعد أقل من عام على زواجهما بعد قصة حب دامت أكثر من عامين.

وكتبت آمال: "يؤسفني أقولكم إن جوزى أحمد إللى كنتوا كلكوا بتشفوه بيحبني أهو إللى بيحب، شوفتوا الرجولة؟.. إيه رأيكم كان عايز يجهض الجنين".

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك جديدة 2022 رسمية وبين الأصدقاء

صيام يوم عرفة.. توقيت أذان المغرب اليوم الجمعة 8 يوليو 2022

الأدعية المستحبة.. دعاء يوم عرفة 2022

برقيه تهنئه بعيد الاضحى المبارك 2022

أبرز عبارات التهنئة فى يوم عيد الأضحى 2022 

«شوفتوا الرجولة؟».. التيك توكر آمال أبو المجد تتعرض للضرب من زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد جلال فراج

عز أبويا

د. محمد عفيفي

الحج زمان

د. رضا عطية

«سوء تفاهم».. هجائية مثقف مصرى لليسار الثقافى

ماجد حبته

مركز بحوث الفلزات

مدحت بشاى

العقاد ونبى الوطنية الصينى

عبد الرحيم طايع

أخطار افتتاننا بمجاذيب الصوفية

د. القس صفوت البياضى

تحذير من السيئ إلى الأسوأ

أحمد البنا

النجاح قد يأتى فى لحظة!

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريش

محطة تل أبيب

المزيد

دور أمريكى واضح.. هذا ما جرى بين رئيس وزراء إسرائيل وأبومازن

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس

اجتماع لمدة ساعتين.. لماذا ذهب وزير الجيش الإسرائيلى إلى رام الله؟