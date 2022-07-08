كاميرا مراقبة تلتقط لحظة ضرب آمال أبوالمجد على يد زوجها فى الشارع

التقطت إحدى كاميرات المراقبة، لحظة ضرب مشهورة تطبيق "تيك توك" آمال أبوالمجد على يد زوجها في الشارع.

نشرت آمال أبوالمجد الـ"تيك توكر"، فيديوهات عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهي تتعرض للتعدى من زوجها الشهير باسم "أحمد جوبا".

وأوضحت آمال تعرضها للتعدى بالضرب من زوجها فى الشارع، وقيامه بضربها ضربًا مبرحًا فى بطنها حتى تتعرض للإجهاض، موضحة أنها فى الشهر الثالث.

وتابعت أنها قامت بتحرير محضر ضد زوجها، بعد أقل من عام على زواجهما بعد قصة حب دامت أكثر من عامين.

وكتبت آمال: "يؤسفني أقولكم إن جوزى أحمد إللى كنتوا كلكوا بتشفوه بيحبني أهو إللى بيحب، شوفتوا الرجولة؟.. إيه رأيكم كان عايز يجهض الجنين".