الجمعة 08 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف واقعة ابتزاز سيدة بنشر صور تمس سمعتها فى شبرا

حبس
حبس
ads

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لارتكابه واقعة تهديد وابتزاز لإحدى السيدات عبر تطبيق المحادثات "واتس آب".

يأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت، والعمل على التصدى لمرتكبى جرائم الابتزاز والتشهير بالمواطنين.

وتكثيفاً لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكشف ملابسات ما تبلغ من (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة القليوبية) بتضررها من اضطلاع مُستخدم تطبيق المحادثات "واتس آب" بإرسال رسائل لهاتفها الشخصى عبر ذات التطبيق مصحوبة بصور شخصية لها وعبارات تتضمن ابتزازها مقابل عدم التشهير بسمعتها بنشر تلك الصور. 

وتوصلت جهود التحريات بإستخدام التقنيات الأمنية الحديثة إلى تحديد مُرتكب الواقعة وتبين أن (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكاب تلك الواقعة .

 بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

هاتف محمول وزارة الداخلية محافظة القليوبية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات شبرا الخيمة مكافحة الجريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

الأدعية المستحبة.. دعاء يوم عرفة 2022

هل صيام يوم عرفة فرض على كل مسلم؟.. دار الإفتاء تجيب

أجمل رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2022

لينك نتيجة قبول رياض الأطفال 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية

بوستات تهنئة بيوم عيد الأضحى المبارك 2022

توزيع درجات امتحان اللغة الإنجليزية 2022 للصف الثالث الثانوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الحج زمان

د. رضا عطية

«سوء تفاهم».. هجائية مثقف مصرى لليسار الثقافى

ماجد حبته

مركز بحوث الفلزات

مدحت بشاى

العقاد ونبى الوطنية الصينى

عبد الرحيم طايع

أخطار افتتاننا بمجاذيب الصوفية

د. القس صفوت البياضى

تحذير من السيئ إلى الأسوأ

أحمد البنا

النجاح قد يأتى فى لحظة!

خالد عكاشة

الرد الصيني على وثيقة الناتو الأخيرة

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريش

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع لمدة ساعتين.. لماذا ذهب وزير الجيش الإسرائيلي إلى رام الله؟

إسرائيل وتركيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال الطيران

لابيد يهاتف الرئيس الفلسطينى: ثانى مكالمة إسرائيلية خلال اليوم