كشف واقعة ابتزاز سيدة بنشر صور تمس سمعتها فى شبرا

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لارتكابه واقعة تهديد وابتزاز لإحدى السيدات عبر تطبيق المحادثات "واتس آب".

يأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت، والعمل على التصدى لمرتكبى جرائم الابتزاز والتشهير بالمواطنين.

وتكثيفاً لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكشف ملابسات ما تبلغ من (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة القليوبية) بتضررها من اضطلاع مُستخدم تطبيق المحادثات "واتس آب" بإرسال رسائل لهاتفها الشخصى عبر ذات التطبيق مصحوبة بصور شخصية لها وعبارات تتضمن ابتزازها مقابل عدم التشهير بسمعتها بنشر تلك الصور.

وتوصلت جهود التحريات بإستخدام التقنيات الأمنية الحديثة إلى تحديد مُرتكب الواقعة وتبين أن (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكاب تلك الواقعة .

بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.