التحفظ على جثتي أب ونجله تحت تصرف النيابة العامة في بني سويف

شهد الطريق الصحراوي الغربي في بني سويف، اليوم الجمعة، حادثاً أليماً، حيث لقي أب ونجله، مصرعهما نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل، وتم نقل الجثتين إلى أقرب مستشفى والتحفظ عليهما في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ولقي مواطن وابنه مصرعهما وأصيب آخر جراء انقلاب سيارة ربع نقل بجوار كمين سمسطا على مسافة 3 كيلومترات من الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا جنوب غربي بنى سويف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة بالحادث. وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثتين تعودان لـ"محمد.ر.م" 45 سنة، عامل ونجله "مصطفى" 14 سنة، ويقيمان بمحافظة سوهاج، وإصابة آخر يدعى إبراهيم محمد عبدالله 16 سنة، ومقيم بشبرا القاهرة مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصاب إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة.