الخميس 07 يوليو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بدون وفيات| تقارير: 5949 حالة إصابة بجدري القرود في أوروبا

جدري القرود
جدري القرود
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ذكر المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا في بيانات لهما اليوم الخميس، أنه لم يتم تسجيل وفيات بجدري القرود في أوروبا.

وذكرت المنظمتان أنه بعد تحليل مشترك للتفشي، أثبت أنهما سجلتا 5949 حالة إصابة بجدري القرود في 33 دولة ومنطقة أوروبية.

وذكرت المنظمتان أنه تم تسجيل 5266 حالة لدى نظام الرصد الأوروبي "تيسي"، وتم التحقق منها جميعا في المختبرات باستثناء حالة واحدة.

وأضافت المنظمتان أن الأغلبية العظمى من المصابين، أو 6ر99 %، هم من الرجال، و 42 % منهم تتراوح أعمارهم ما بين 31 و 40 عاما.

وأشارت منظمة الصحة العالمية مؤخرا إلى أن التفشي الحالي متمركز في أوروبا، حيث تم تسجيل حوالي 90% من الحالات المؤكدة منذ منتصف مايو في المنطقة.

المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض مكافحة الأمراض الصحة العالمية جدري القرود جدري القرود في أوروبا

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