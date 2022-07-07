الخميس 07 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيارة قريبًا.. إيمانويل ماكرون يهنئ نظيره الجزائرى بعيد الاستقلال

ماكرون
ماكرون
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يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيارة الجزائر قريبًا تلبية لدعوة نظيره عبدالمجيد تبون، بحسب ما جاء في رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال الجزائر نشرتها الرئاسة الجزائرية الخميس، عبر وسائل الإعلام الحكومية.

وقال في رسالته: "السيد الرئيس وصديقي العزيز، يسعدني في هذا الخامس من يوليو 2022 والجزائر تحيي ذكرى استقلالها الـ60 ان أوجه، باسم فرنسا وأصالة عن نفسي، لكم وللجزائر وشعبها رسالة صداقة وتضامن مشفوعة بأصدق التهاني لبلادكم".

وأضاف ماكرون: "كما أتطلع، تلبية لدعوتكم، إلى زيارة الجزائر قريبًا لنطلق معًا الأجندة الثنائية الجديدة على أساس الثقة والاحترام المتبادل لسيادة بلدينا، وأتمنى أن ننطلق في هذا العمل من الآن من أجل دعم هذا المسعى على أسس متينة...".

وأحيت الجزائر، الثلاثاء الماضي، الذكرى الستين لنهاية 132 سنة من الاستعمار الفرنسي، لكن ورغم مرور ستة عقود على الاستقلال، إلا أنّ العلاقات بين باريس والجزائر لم ترتق إلى المستوى الطبيعي، بل تراجعت إلى أدنى مستوى لها في أكتوبر، عندما صرّح ماكرون بأنّ الجزائر تأسّست بعد استقلالها على "ريع ذاكرة" يقف خلفه "النظام السياسي العسكري"، ما أثار غضب الجزائر.

وتحسنت العلاقات تدريجيًا في الأشهر الأخيرة، وأعرب الرئيسان ماكرون وتبون في مكالمة هاتفية في 18يونيو عن رغبتهما في "تعميقها".

وفي نهاية أبريل، هنّأ تبون ماكرون بإعادة انتخابه "الباهر" ودعاه لزيارة الجزائر.

وسبق لـ"ماكرون" أن زار الجزائر مرة واحدة في بداية ولايته الرئاسية الأولى في ديسمبر 2017.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر الرئاسة الجزائرية زيارة الجزائر النظام السياسي العسكري

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