تعيين نائبين لرئيس الدستورية العليا ومساعدين بالمفوضين

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2022، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2019، وعلى محضري اجتماع الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا المعقودين بتاریخي 4 و2022/6/18، وعلى ما عرضه المستشار وزير العدل المادة الأولى، يُعيّن نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، كل من: محمد عبدالمجيد يوسف، رئيسًا بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور مظهر فرغلي، والقاضي سعد الدين عباس، كما يعين القاضي هشام علي زکي سكر، مستشارًا بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا.

كما يعين مستشارًا مساعدًا بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا: الدكتور محمد محمد خیري طه، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية في 8 ذي الحجة سنة 1443.