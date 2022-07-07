الخميس 07 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد العثور عليها غارقة.. كشف هوية جثة مجهولة في ترعة بقنا

جثة
جثة
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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، هوية الجثة مجهولة الهوية، التي عُثر عليها غارقة في ترعة القلعية بمركز أبوتشت شمالي قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية ، في ترعة القلعية بمركز أبوتشت.

وانتقلت قوة أمنية وقوات الإنقاذ إلى مقر البلاغ، وتم انتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت التحريات، أن الجثة لسيدة تدعى ألفت عبد العاطي، 35 عامًا، مُقيمة بقرية نجع عمران في كوم البيحا، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة؛ لتتولى التحقيقات.

الأجهزة الأمنية امن قنا جثة مجهولة

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