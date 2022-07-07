الخميس 07 يوليو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

6 سنوات سجن لكهربائي ضرب وعذّب ابنته حتى الموت في الفيوم

حبس
حبس
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عاقبت محكمة جنايات الفيوم، كهربائي من قرية بني صالح بمركز الفيوم، بالسجن 6 سنوات، بتهمة ضرب ابنته الطفلة، التي تبلغ من العمر 14 سنة، أفضى إلى موتها، بعد تعذيبها، وإلقائها على سلم منزله مرتين، مما أدى لوفاتها، لاعتقاده بسوء سلوك زوجته.

صدر الحكم بجلسة، اليوم، برئاسة المستشار أيمن ممدوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، أيمن طه، وصادق الحداد، وأحمد مدكور، وإبراهيم شريف، ممثلا للنيابة العامة، وأمانة سر محمود ربيع، وثابت رمضان، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني وشعبان عجمي.

تعود وقائع القضية، رقم 11337 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة الفيوم، والمقيدة برقم 365 لسنة 2022م كلي الفيوم، إلى 15 فبراير 2022م، عندما وردت إشارة من مستشفى الفيوم العام، إلى مركز شرطة الفيوم، بوصول الطفلة (دنيا ياسر.أ.ع.ع-14 سنة)، جثة هامدة، نتيجة ادعاء سقوط من علو، مما أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب، إثر صدمة عصبية ونزيف بالمخ والصدر والبطن.

وانتقل الرائد هيثم سامي، رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم، إلى المستشفى، وتبين بالفحص الظاهري وجود علامات وآثار ضرب وتعذيب بأنحاء مختلفة بجسدها، وعندما قابل والدها المتهم، وناقشه في الأمر، انهار باكيا، وأقر بتعديه على ابنته بالضرب، مما تسبب في وفاتها.

جنايات الفيوم محكمة جنايات قرية بني صالح

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