مصرع ربة منزل وإصابة شاب بطلقات نارية فى مشاجرة بقنا

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب شاب بطلقات نارية فى مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بقرية الطبايخة التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد مصرع هناء مبارك عمار 42 عامًا، بعد تلقيها طلقًا ناريًا بالصدر، وإصابة عاطف أحمد محمد 32 عامًا، بطلق ناري بالفخذ.

تبين أن مشاجرة بالأسلحة نشبت بين عائلتين بقرية الطبايخة التابعة لمركز دشنا نتجت عنها إصابة ربة المنزل بطلق ناري بالصدر أدى لوفاتها، وإصابة شاب آخر بطلق ناري.

دفع مرفق إسعاف قنا بسيارتي إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.