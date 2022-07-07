ارتفاع جديد لـ«عيار 21».. أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 7-7-2022

ارتفاعات طفيفة شهدتها أسعار الذهب اليوم، بعد أن تراجعت أمس عدة جنيهات، ولكن ما زالت أسعار الذهب بجميع أعيرته منخفضة مقارنة بالشهور الماضية التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الذهب، حيث كسر الذهب عيار 21 - أكثر عيارات الذهب تداولًا في السوق المصري- حاجز الـ1000 جنيه، ثم استمر في الصعود حتى بلغ 1200 جنيه للجرام الواحد.

ليبدأ الذهب عيار ٢١ في التراجع مرة أخرى متأثرًا بالأحداث السياسية والاقتصادية العالمية، وتراجع أسعار الذهب العالمية متأثرة بارتفاع سعر الدولار، بعد قرار الفيدرالي الامريكي برفع سعر الفائدة في البنوك.

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي

شهدت أسعار الذهب تباينًا في الأداء، حيث ارتفعت أسعار الذهب عيار ٢١، وتراجعت أسعار الذهب عيار ١٨، وجاءت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم كالتالي:

سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 24 سعر 1097جنيهًا لكل جرام.

سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 سعر 960 جنيهًا بعد أن سجل سعر 958 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء.

وسجل عيار 18 سعر 822 جنيهًا لكل جرام، بعد أن سجل في تداولات الأربعاء827 جنيهًا للجرام بدون إضافة مصنعية ليتراجع 4 جنيهات.

وسجل الجنيه الذهب سعر 7680 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21، وهو الأكثر رواجاً في مصر.



وأرجع الخبراء تراجع سعر الذهب إلى تراجع أسعار الذهب العالمية؛ نتيجة ارتفاع مؤشر الدولار الذي سجل أعلى مستوى له خلال 20 عامًا.

أسعار الذهب العالمية

واصلت أسعار الذهب العالمية تراجعها خلال جلسة تعاملات اليوم، وتراجعت العقود الفورية بنسبة 1.44%، وانخفضت الأوقية بنسبة 1.58%، لتسجل سعر 1739.21 دولار.

وجاءت تراجعات الذهب العالمية مع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة إلى 75 نقطة؛ مما أثر على سوق الذهب في السوق العالمية ليخسر أكثر من 2%، مما أثر على أسعار الذهب في السوق المحلية التي ترتبط بالسوق العالمية بنسبة 90%، وبنسبة 10% لحالتي العرض والطلب.

وسجلت العقود الآجلة هبوطًا بنسبة 1.51% لتسجل الأوقية 1737.20 دولار دولار، بعدما سجلت هبوطًا بنسبة 1.66% وسعر 1734.55 دولار للأوقية.