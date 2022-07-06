الخميس 07 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التضامن: بدء تصعيد حجاج الجمعيات إلى جبل عرفات غدًا

الحج
الحج
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قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن البعثة الرسمية لحج الجمعيات تبدأ عصر غد الخميس، تصعيد الحجاج إلى جبل عرفات.  

وأكدت الوزارةً في بيان لها، أن البعثة الإشرافية شكّلت لجنة للتفاوض ومتابعة الاستعدادات الخاصة بالخيم داخل عرفة ومنى، وتحديد الخدمات المطلوب توفيرها خلال التواجد بالمشاعر المقدسة.

وعقدت اللجنة عدة لقاءات مع مسئولي الجمعيات الأهلية لشركة الطوافة لمنى وعرفات، وأجرت 4 زيارات ميدانية، ووضعت عدة ملحوظات، ثم قامت بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتلافي أي ملحوظات موجودة قبل الاستلام النهائي للخيم.

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