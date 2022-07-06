الخميس 07 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على خدمات منصة مصر الرقمية الإلكترونية عقب افتتاحها رسميًا

منصة مصر الرقمية
منصة مصر الرقمية
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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددً من مشروعات مصر الرقمية التابعة لـ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

وتهدف منصة مصر الرقمية إلى تحويل المصالح الحكومية الورقية إلى رقمية، حيث تعاونت الحكومة المصرية لتقديم مشروع قومي جديد وهو مصر الرقمية، حيث طورت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البنية التحتية للاتصالات.

خدمات منصة مصر الرقمية الإلكترونية 

وترصد «الدستور» الخدمات التي تتيحها منصة مصر الرقمية والتي تصل إلى نحو 130 خدمة حكومية إلكترونية وتستهدف الوصول إلى 250 خدمة بنهاية العام الجاري.

وهي كالتالي: 

دار الإفتاء (خدمة واحدة)

كل ما يخص دار الإفتاء من هنــــــا.

الزراعة (3 خدمات)

كل ما يخص الزراعة من هنــــــا.

الحالة الشخصية (6 خدمات)

كل ما يخص الحالة الشخصية من هنــــــا.

التموين (10 خدمات)

استفد بجميع خدمات التموين من مكانك من هنــــــا.

التأمين الاجتماعى أفراد (13 خدمة)

كل ما يخص خدمات التأمين الاجتماعي للأفراد من هنــــــا.

التأمين الاجتماعى شركات (8 خدمات)

كل ما يخص خدمات التأمين الاجتماعي للشركات من هنــــــا.

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130 خدمة إلكترونية يوفرها مشروع منصة مصر الرقمية 2022 لإنهاء معاناة المواطنين

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وزارة الصحة المصرية.. موقع تسجيل لقاح كورونا 2022

مركباتى (14 خدمة)

يُمكنك تجديد رخصة المركبة والاستعلام وسداد المخالفات المرورية المختلفة عن طريق البوابة دون الحاجة للانتظار من هنــــــا

التوثيق(13 خدمة)

كل ما تحتاج إليه من توكيلات وإقرارات وأنت في مكانك من هنــــــا.

السجل التجارى (14 خدمة)

وفر وقتك واستفد بجميع خدمات السجل التجاري من خلال منصة مصر الرقمية من هنـــــــــا.

رخصى (6 خدمات)

جدّد رخصة القيادة واستعلم وسدّد مخالفاتك أو مخالفات غيرك من مكانك من هنــــــا.

الأحوال المدنية (7 خدمات)

كل ما يخص شهادات الميلاد والبطاقة الشخصية وشهادات الوفاة من هنــــــا.

الشهر العقارى (6 خدمات)

استفد بجميع خدمات الشهر العقاري من مكانك من هنــــــا.

الإسكان الاجتماعى (4 خدمات)

كل ما يخص الإسكان الاجتماعى من هنــــــا.

المحاكم (خدمة وحدة)

استفد بخدمات المحاكم من خلال منصة مصر الرقمية من هنــــــا.

خدمات القضايا (4 خدمات)

كل ما يخص خدمات القضايا من هنــــــا.

الضرائب العقارية ( خدمة واحدة)

قدم إقرارات الضريبة العقارية من خلال مصر الرقمية من هنــــــا.

منصة مصر الرقمية خدمات منصة مصر الرقمية الإلكترونية الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات مصر الرقمية وزارة الاتصالات

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

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