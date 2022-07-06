الأربعاء 06 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

السعودية: الحج فريضة دينية يحظر فيه رفع الشعارات السياسية

الحج
الحج
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شدد النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، على الحماية العدلية الجزائية للمشاعر المقدسة وقاصديها من كل أشكال الجناية أو الاعتداء.

جاءت تصريحات المعجب في كلمة ألقاها بمناسبة تدشين نيابة أعمال الحج التي تتبعها 20 نيابة عامة متخصصة تباشر مهماتها الجزائية، التي وجه خلال التدشين بزيادتها لتصبح 27 نيابة لتباشر كافة الاختصاصات القضائية النيابية، كالتحقيق، والادعاء العام، واستئناف الأحكام، والرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، بكوادر بشرية ذات كفاءة عدلية مميزة، وبخطط مؤسسية محكمة، وعملية تقنية متكاملة.

وأشار المعجب إلى ما توليه السعودية من اهتمام بالغ، وعناية فائقة، ورعاية خاصة، للمشاعر المقدسة وقاصديها من الحجاج والمعتمرين منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز إلى وقتنا الحاضر بدعم ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وما أقرته الدولة في الأنظمة العادلة التي تحفظ حقوق الحجاج والمعتمرين وتراعي مصالحهم

ولفت إلى حرمة الاعتداء على المشاعر المقدسة، التي جعلها الله بلدا حراما آمنا لا يسفك فيه الدم، بل إن الشجرة لا تعضد والطير لا ينفر.

وأكد المسؤول السعودي أن الحج فريضة دينية للمسلمين عامة، يحظر فيه رفع الشعارات المذهبية والحزبيات السياسية، وأن هذا الأمر موجب للمساءلة الجزائية المشددة.

كما أكد حرمة الجناية على الحجاج والمعتمرين بكل صورها، أو استغلال الشعائر الدينية، أو الأماكن المقدسة، وأنها من القضايا التي تطالب النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات بحق المدانين فيها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت خطوط السكك الحديدية السعودية الانتهاء بنجاح من مراحل التشغيل التحضيري لقطار المشاعر المقدسة قبل انطلاق التشغيل الفعلي لموسم الحج للعام 2022، والمقرر بدء التشغيل الفعلي يوم غدٍ الخميس الذي يوافق "يوم التروية" لنقل الحجاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات.

السعودية الحج النائب العام السعودي أداء فريضة الحج المذاهب

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