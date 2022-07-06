الأربعاء 06 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخصين فى انقلاب سيارة نقل بالبحيرة

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل
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شهد مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، انقلاب سيارة نقل داخل أحد المصارف الزراعية، مما أسفر عن مصرع شخصان.

وكان مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل داخل مصرف بطريق دمنهور-  دسوق، وأسفر الحادث عن وفاة "ع م  " 15 سنة مقيم بكفر الشيخ، و"ع.م" 30 سنة مقيم بكفر الشيخ.

وتم نقل جثث المتوفين إلى مستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

مركز دمنهور البحيرة انقلاب سيارة شخصان مصرف

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