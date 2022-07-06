مصرع شخصين فى انقلاب سيارة نقل بالبحيرة

شهد مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، انقلاب سيارة نقل داخل أحد المصارف الزراعية، مما أسفر عن مصرع شخصان.

وكان مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل داخل مصرف بطريق دمنهور- دسوق، وأسفر الحادث عن وفاة "ع م " 15 سنة مقيم بكفر الشيخ، و"ع.م" 30 سنة مقيم بكفر الشيخ.

وتم نقل جثث المتوفين إلى مستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.