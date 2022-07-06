الإجازة الرسمية لعيد الأضحى 2022 للقطاع العام والخاص والبنوك

يهتم المصريون بالبحث عن الإجازة الرسمية لعيد الأضحى 2022، حتى تصدرت مؤشرات بحث جوجل مع بدء العد التنازلي لأجازة عيد الأضحى.



وصدر قراران وزاريان بخصوص الإجازة الرسمية لعيد الأضحى 2022، من مجلس الوزراء لتحديد أيام الإجازة للعاملين بالدولة وقرار وزاري آخر من وزارة القوى العاملة لتحديد عدد أيام الأجازة للعاملين بالقطاع الخاص.

الإجازة الرسمية لعيد الأضحى 2022

أصدر أمس الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بتحديد الاجازة الرسمية لعيد الاضحى 2022 معلنًا بدء الاجازة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، حتى الخميس 14 من الشهر ذاته، وبإضافة الجمعة والسبت وجمعة وقفة عرفات يصبح إجمالي إجازة عيد الأضحى 9 أيام.

وتكون الاجازة الرسمية لعيد الاضحى 2022 مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

كما نص قرار رئيس الوزراء بشأن الإجازة الرسمية لعيد الأضحى 2022 على استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

حدد وزير القوى العاملة اليوم الاجازة الرسمية لعيد الاضحى 2022

للعاملين في القطاع الخاص لتبدأ من السبت 9 يوليو الجاري حتى الخميس 14 يوليو، حيث تستمر لمدة 8 أيام بموجب قرار وزير القوى العاملة، لتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر اعتبارًا من السبت الموافق 9 يوليو حتي الخميس الموافق 14 يوليو الجاري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443.

وبموجب قرار تحديد موعد إجازة عيد الأضحى 2022 للقطاع الخاص، يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام أو بعضها مثلي هذا الأجر.

إجازة عيد الأضحى 2022 فى البنوك

حدد قرار البنك المركزي موعد إجازة عيد الأضحى 2022 للبنوك حيث تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 يوليو2022 وتنتهي يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022، بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443هـ.

من المقرر أن يتم استئناف العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022.