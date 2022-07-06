الأربعاء 06 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإجازة الرسمية لعيد الأضحى 2022 للقطاع العام والخاص والبنوك

عيد الأضحى
عيد الأضحى
ads

يهتم المصريون بالبحث عن الإجازة الرسمية لعيد الأضحى 2022، حتى تصدرت مؤشرات بحث جوجل مع بدء العد التنازلي لأجازة عيد الأضحى.


وصدر قراران وزاريان بخصوص الإجازة الرسمية لعيد الأضحى 2022، من مجلس الوزراء لتحديد أيام الإجازة للعاملين بالدولة وقرار وزاري آخر من وزارة القوى العاملة لتحديد عدد أيام الأجازة للعاملين بالقطاع الخاص.

 

الإجازة الرسمية لعيد الأضحى 2022

أصدر أمس الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بتحديد الاجازة الرسمية لعيد الاضحى 2022 معلنًا بدء الاجازة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، حتى الخميس 14 من الشهر ذاته، وبإضافة الجمعة والسبت وجمعة وقفة عرفات يصبح إجمالي إجازة عيد الأضحى 9 أيام.

 

وتكون الاجازة الرسمية لعيد الاضحى 2022 مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

 

كما نص قرار رئيس الوزراء  بشأن الإجازة الرسمية لعيد الأضحى 2022 على استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة.

txt

رسميا.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2022 القطاع الخاص والبنوك

txt

كيفية توزيع الأضحية في عيد الأضحى 2022 والشروط الواجب توافرها فيها

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

حدد وزير القوى العاملة اليوم  الاجازة الرسمية لعيد الاضحى 2022
للعاملين في القطاع الخاص لتبدأ من السبت 9 يوليو الجاري حتى الخميس 14 يوليو، حيث تستمر لمدة 8 أيام بموجب قرار وزير القوى العاملة، لتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر اعتبارًا من السبت الموافق 9 يوليو حتي الخميس الموافق 14 يوليو الجاري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443.

 

وبموجب قرار تحديد موعد إجازة عيد الأضحى 2022 للقطاع الخاص، يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام أو بعضها مثلي هذا الأجر.

إجازة عيد الأضحى 2022 فى البنوك

حدد قرار البنك المركزي موعد إجازة عيد الأضحى 2022 للبنوك حيث تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 يوليو2022 وتنتهي يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022، بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443هـ.

من المقرر أن يتم استئناف العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022.

تبدأ بـ 70 جنيهًا للكيلو.. أسعار الأضاحى فى شوادر وزارة التموين

عيد الأضحى الاجازة الرسمية لعيد الاضحى عيد الأضحى 2022 اجازة عيد الاضحى للقطاع الخاص إجازة عيد الأضحى 2022 فى البنوك

رئيس التحرير

وائل لطفي

العبث بعقول المصريين

الأكثر قراءة

قرار مجلس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2022 وإجازات شهر يوليو

وزير القوى العاملة: 6 أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

موعد إجازة عيد الاضحى 2022 لموظفي الدولة والقطاع الخاص

سعر الدولار اليوم الاربعاء 6-7-2022 فى بنوك مصر

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 6-7-2022 فى البنوك المصرية

الإجازة الرسمية لعيد الأضحى 2022 للقطاع العام والخاص والبنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

منتدى السلام الدولى.. الصينى

إبراهيم داود

حكاية رجل مهم

محمد المعموري

ثورة 30 يونيو.. وملحمة 3 يوليو

مؤمن المحمدي

الجهادى

جمال رشدي

ناتو شرق أوسطى

جلال حمام

كلمات نبيلة.. فى أيام فضيلة

صفوت البياضي

تحذير من السيئ إلى الأسوأ

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. المرشد الناعم

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة 5 ساعات.. لماذا يجتمع رئيس وزراء إسرائيل مع «ماكرون»؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع قوات الاحتلال ببيت لحم