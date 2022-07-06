عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 يوليو فى مصر

شهدت أسعار الذهب تراجع واضح خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع الخسائر التي تتعرض لها أسعار الذهب عالميًا، وسجلت أسعار الذهب جميع أعيرتها تراجع سعري لم تحققه منذ ثلاثة أشهر.

وتراجعت أسعار الذهب عيار 21 لقرب مستوى 950 جنيها للجرام بعد أن تجاوز سعره 1200 جنيه لعدة أسابيع في مارس الماضي مع قرارات البنك المركزي حينها برفع سعر الفائدة، ولكن مع تثبيتها خلال الشهر الجاري تراجع أسعار الذهب لمستويات جديدة مع توقعات باستمرار انخفضاها.



أسعار الذهب اليوم فى مصر

تراجعت أسعار الذهب بجميع أعيرته في مصر مع تراجع أسعار الذهب عالميا بأكثر من 40 دولارا خلال تعاملات اليوم ليتراجع سعر أونصة الذهب من 1805 دولاراً إلى 1766 دولارا.



وشهدت أسعار الذهب، تراجع فسجل عيار 21 - الأكثر انتشارًا في السوق المحلي - ووصل سعره ليسجل 956

جنيهاً.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 تراجع كبير ووصل الى سعر 826 جنيها للجرام بعد أن وصل سعره إلى 846 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية أو رسوم خلال تعاملات يوم الثلاثاء الصباحية.



وسجل أسعار الذهب عيار 24 سعر 1093 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب سعر 7655 جنيها.

وأرجع الاقتصاديون تراجع أسعار الذهب في السوق المصري إلى تأثره بالسوق العالمي الذي انخفض فيه سعر الذهب متأثرًا بارتفاع الدولار لأعلى مستوياته منذ 20 عاما، بالإضافة إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، برفع سعر الفائدة إلى 75 نقطة مما أثر على سعر المعدن النفيس في السوق العالمي بأكثر من 2%.

ورغم ارتفاع سعر الدولار اليوم إلا أن أسعار الذهب في مصر مرتبط بالسعر العالمي بنسبة 90%، وبنسبة 10% لحالة العرض والطلب.



أسعار الذهب العالمية

انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، لتسجل العقود الفورية انخفاضًا بنسبة 2.30% وسجلت الأوقية سعر 1766.68 دولارا، كما انخفضت العقود الآجلة بنسبة 1.98% لتسجل الأوقية سعر 1765.80 دولار أمريكي.

وبلغ تراجع سعر الذهب عالميًا لأكثر من 2% في الأسواق العالمية بسبب ارتفاع الدولار لأعلى مستوى له منذ حوالي 20 عامًا مرسخًا وضعه كملاذ آمن للمستثمرين من الركود الاقتصادي المحتمل.