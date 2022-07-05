معرض الفواخير بمصر القديمة يواصل فاعلياته لليوم الثالث

استكملت محافظة القاهرة الجهود المبذولة؛ للترويج للمنتجات الفخارية، يواصل المعرض الثاني؛ لتسويق منتجات قرية الفواخير اليوم الثالث على التوالي، والذي تنظمه المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية خلال الفترة من ٣ إلى ٥ يوليو الجاري.

في ضوء التأكيدات المستمرة من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على الأهمية البالغة لمعرض قرية الفواخير؛ لما يقدمه من واجهة حضارية متميزة؛ لأصحاب الحرف اليدوية لتسويق منتجاتهم، والتي تُجسّد التاريخ والتراث وتُحاكي البيئة القديمة، بما يُساهم في ضمان استدامة الصناعات اليدوية والترويج لها، وكذلك العمل على رعاية ممارسيها ودعمهم.

وأضافت نائب محافظ القاهرة أن هناك جهود مُستمرة تبذل لدعم المعرض للعام الثاني على التوالي من خلال التنسيق الشامل بين الجهات المعنية وتعاون شركاء التنمية والمجتمع المدني؛ لنشر الوعي البيئي ومساندة الحرف اليدوية والمشروعات الصديقة للبيئة، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابًا على المجتمع، ويساهم في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

وثمنت عبدالمنعم جهود شركاء التنمية برعاية معرض قرية الفواخير؛ لعرض مُنتجات الفخار والخزف، والذي يساعد على الاستمرار في الترويج؛ لمنتجات ومصنوعات الحرف اليدوية على المستوى المحلي بل والعالمي أيضاً، وتشجيع المواهب المحلية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع المحلي بالإضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

وتواصل قرية الفواخير بفسطاط مصر القديمة استقبال زائري القرية وكافة الأسر المصرية؛ للتعرف على مُنتجات القرية ومُشاهدة التحف الفنية التي يبدعها الفنان المصري بمنتجات تناسب كافة الأذواق، وبمختلف الأسعار التي تناسب ميزانية الأسرة المصرية، وذلك في إطار تدعيم التوجيهات الرئاسية بدعم وتشجيع الحرف اليدوية والتراثية، ومُشاركة فناني القرية؛ لخروج منتجاتهم المُميزة للنور، وذلك في إطار من المُتابعة المُستمرة من قبل كافة الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة؛ لمتابعة كافة أعمال التنظيم، وتقييم نسبة اقبال المواطنين، وعرض كافة المنتجات بشكل حضاري منظم.