القبض على عاطل يروج مخدر الهيروين فى الغردقة

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة البحر الأحمر، اليوم، من ضبط عاطل من جنسية أجنبية بحوزته مخدر الهيروين، بمنطقة الذهبية في الغردقة.

كانت وردت معلومات للأجهزة الأمنية بالغردقة، تفيد قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة.

وعقب التأكد من صحة المعلومات الواردة وإجراء التحريات، واستصدار إذن النيابة وإنهاء الإجراءات القانونية تم ضبطه وبحوزته 140 جرام هيروين وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.