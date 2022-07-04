الإثنين 04 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عاطل يروج مخدر الهيروين فى الغردقة

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة البحر الأحمر، اليوم، من ضبط عاطل من جنسية أجنبية بحوزته مخدر الهيروين، بمنطقة الذهبية في الغردقة.

كانت وردت معلومات للأجهزة الأمنية بالغردقة، تفيد قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة.

وعقب التأكد من صحة المعلومات الواردة وإجراء التحريات، واستصدار إذن النيابة وإنهاء الإجراءات القانونية تم ضبطه وبحوزته 140 جرام هيروين وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الأجهزة الأمنية البحر الاحمر عاطل مخدر الهيروين الغردقة

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