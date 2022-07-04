الإثنين 04 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 12 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

مخابز بلدية
مخابز بلدية
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حررت حملة من مديرية التموين بالغربية، 12 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر طنطا، خلال 24 ساعة.

كما قامت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، بالتفتيش على المخابز فى مركز وبندر طنطا، وحررت 12 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

تأتي الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالى الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.

مديريه التموين بالغربيه مخالفات مواصفات الخبز المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزاره التموين بالغربيه الرغيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

المعضلة التى يجب أن يحلها وزير التموين

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