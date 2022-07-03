الأحد 03 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اعتقال شخص أطلق نارًا في مركز تجاري بالعاصمة الدنماركية

إطلاق نار
إطلاق نار
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 ألقت الشرطة الدنماركية القبض على شخص في أعقاب إطلاق نار في مركز تجاري في العاصمة كوبنهاجن.
 

وكتبت الشرطة مساء اليوم الأحد أنها لا يمكنها في الوقت الراهن أن تدلي بمعلومات أكثر من ذلك.
 

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق عن إصابة عدة أشخاص جراء إطلاق الرصاص لكن لم يتضح بعد عدد المصابين أو ما إذا كان الحادث قد أسفر عن وقوع قتلى، وانتشرت الشرطة بقوات كبيرة.
 

يذكر أن المركز التجاري "فيلدس" هو مركز كبير في الحي الجديد نسبيًا أوريستاد الواقع جنوب كوبنهاجن ويقع على مقربة من هذا المركز الصالة الكبيرة متعددة الأغراض "رويال أرينا" والتي تصلح للأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية.
 

وكان من المنتظر إقامة حفل للمغني البريطاني هاري ستايلز في هذه الصالة في وقت لاحق من مساء اليوم وقد بيعت كل تذاكر هذه الحفلة.

الشرطة الدنماركية العاصمة كوبنهاجن إطلاق نار الشرطة الحي الجديد نسبيا اوريستاد جنوب كوبنهاجن

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وائل لطفي

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