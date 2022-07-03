الأحد 03 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطوات إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية

بوابة مصر الرقمية
بوابة مصر الرقمية
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تقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات للمواطنين في مصر، لذا تتصدر دائمًا أكثر الكلمات بحثًا عبر منصة جوجل، وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوابة مصر الرقمية منذ عامين فقط في 2020، مع اتجاه الدولة لتوفير كل الخدمات الحكومية للمواطنين عبر تطبيق إلكتروني توفيرًا عليهم ومنعًا للازدحام على شباك تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين. 

وتقدم بوابة مصر الرقمية حوالي 102 خدمة حكومية للمواطنين منها خدمات التموين، وخدمات الأحوال الشخصية، واستخراج قسيمة الزواج والطلاب وخدمات استخراج بطاقة رقم قومي وغيرها من الخدمات، وحسب بيانات حكومية بلغ عدد مستخدمي بوابة مصر الرقمية بنهاية ديسمبر الماضي نحو 4 ملايين و256 ألفا خدمة، وتستهدف مصر الوصول إلى 5 ملايين خدمة مع نهاية العام الجاري. 

خطوات إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية 

ويستطيع المواطنين الاستفادة من خدمات بوابة مصر الرقمية بعد إنشاء حساب عليها، ويمكن للمواطنين اتباع هذه الخطوات لإنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية وهي كالتالي:

 أولا: الدخول على بوابة مصر الرقمي من هنا

ثانيًا: قم بالضغط على أيقونة إنشاء حساب 

ثالثا: قم بإدخال الرقم القومي بالبطاقة الشخصية. 

رابعًا: قم بإدخال رقم المصنع الموجود أسفل البطاقة، وتسجيل اسم الوالدة. 

خامسًا الضغط على أيقونة التالي، ستظهر صفحة جديدة تتم كتابة رقم الهاتف المحمول  فيها.

 سادسًا: سيتم إرسال رسالة بها كود مكون من 6 أرقام عبر الهاتف المحمول. 

سابعًا: سيتم إدخال الكود المرسل عبر الهاتف المحمول، لتفعيل الحساب خدمات بوابة مصر الرقمية.

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 بوابة مصر الرقمية 

هي موقع إلكتروني وتطبيق ذكي عبر الموبايل، تم إطلاقه لتسهيل الوصول للخدمات الحكومية على المواطنين، وتقدم بوابة مصر الرقمية خدماتها، باللغتين العربية والإنجليزية، ولكن اللغة العربية هي المتاحة بالوقت الراهن، ويتم تحديث جميع المعلومات المنشورة على البوابة بصورة مستمرة مع إضافة تاريخ آخر تحديث في الجزء الأسفل من الصفحة.

 ومن أهم الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية، خدمات التموين، خدمات القضايا، خدمات المحاكم، خدمات الشهر العقاري، خدمات التوثيق، خدمات الأحوال المدنية، خدمات السجل التجاري، خدمات التأمين الاجتماعى، خدمات الضرائب، وخدمات بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي.

تيسيرًا على المواطنين.. تفاصيل أبرز خدمات بوابة مصر الرقمية 2022

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