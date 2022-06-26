يبحث أصحاب البطاقات التموينية عن طرق تنشيط بطاقة التموين 2022 عبر موقع دعم مصر، وذلك بعد استلامهم للبطاقات التموينية الجديدة أو بدل الفاقد حتى تقوم ماكينات صرف مقررات التموين من قراءة بيانات البطاقة وبدء صرف مقررات السلع التموينية الشهرية، والتي يتم تحديدها حسب عدد أفراد الأسرة.

طرق تنشيط بطاقة التموين 2022

يمكن لأصحاب بطاقة التموين تنشيط بطاقة التموين 2022 بإرسال رسالة نصية، مكتوب بها رقم 1 إلى الرقم 9136، بشرط أن يتم كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية من خلال رسالة الهاتف المحمول الذي يملكه صاحب البطاقة التموينية حتى يتم تنشيط البطاقة بنجاح واتباع الخطوات التالي:

وتشمل خطوات تفعيل برقم الموبايل الآتي:

إرسال رسالة نصية مكتوب فيها رقم 1 إلى الرقم المحدد 9136.

ضرورة أن تكون الأرقام مكتوبة باللغة الإنجليزية وليست بالعربية.

يعقب ذلك استلام رسالة على نفس رقم الموبايل مدون بها الرقم السري والكود الخاص ببطاقة التموين.

وتتمكن الأسرة بعد إتمام هذه الخطوات من صرف الخبز بعد 72 ساعة من تفعيل البطاقة وصرف المقررات التموينية الشهرية في الشهر التالي.



رابط تنشيط بطاقة التموين 2022



يمكن تنشيط بطاقة التموين 2022 عبر موقع دعم مصر باتباع الخطوات التالية :

أولًا: الدخول عبر بوابة مصر الرقمية للتموين من هنــــــــــــــــــــا.

ثانيًا: الضغط على أيقونة تفعيل بطاقة التموين.

ثالثًا: الضغط على ابدأ الخدمة.

رابعًا: كتابة بيانات البطاقة التموينية.

خامسًا: النقر على اتباع الشروط الأحكام، ثم الضغط على بند موافق.

سادسًا: الضغط على اختيار التالي.

وأخيرًا سيتم إرسال رسالة للهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية، بكود تفعيل الطاقة التموينية.

فيما تعتبر خطوة تنشيط بطاقة التموين، هي الخطوة الأخيرة بعد صدور البطاقة التموينية، وبدون تلك الخطوة، وأيضا إتباع الخطوات السابقة، لم تتمكن الماكينة من صرف المقررات التموينية.

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فتح موقع دعم مصر لتسجيل رقم التليفون الخاص برب الأسرة للمواطنين حاملي البطاقات التموينية لتحديث البيانات الخاصة بها، لمنع التكدس أمام مكاتب التموين، وفي إطار التيسير على المواطنين خاصة كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.