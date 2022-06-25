الأحد 26 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط موقع دعم مصر للتموين 2022

التموين
التموين
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يبحث أصحاب بطاقات التموين خلال تلك الفترة عن رابط موقع دعم مصر للتموين 2022، وارتفعت معدلات البحث عبر محركات البحث العالمية وعلى رأسها جوجل عن رابط موقع دعم مصر للتموين 2022.

مفتوح الآن.. رابط استمارة تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

رابط موقع دعم مصر للتموين 2022 تحديث رقم الهاتف

وتستعرض «الدستور» لقرائها من أصحاب بطاقات التموين خلال ذلك التقرير رابط موقع دعم مصر للتموين 2022.

رابط موقع دعم مصر للتموين 2022

يمكن الدخول على رابط tamwin.com.eg والخاص بموقع دعم مصر عدة خطوات لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين، تتمثل في التالي:

الضغط على رابط دعم مصر.. جمهورية مصر العربية.

يتم الدخول مباشرة على صفحة الموقع، وتظهر خانة كتابة رقم البطاقة التموينية.

تدوين رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقما.

تظهر رسالة باسم رب الأسرة، يعقبها كتابة رقم محمول باسم صاحب بطاقة التموين المدون اسمه على البطاقة.

في حال كان رقم الموبايل مسجل بالفعل في إحدى شركات الاتصالات تظهر رسالة أنه تم قبول رقم المحمول.

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ما علاقة رقم الموبايل ببطاقة التموين؟

تهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال تسجيل رقم موبايل باسم رب الأسرة، لخلق هوية رقمية أو قناة اتصال بين الوزارة والمواطن صاحب بطاقة التموين، من أجل إرسال أي تعليمات أو رسائل خاصة ببطاقته له عبر رقم المحمول.

هل سيتم إلغاء بطاقة التموين؟

أكد وزير التموين، على المصلحي، أن من يتحدث عن أن من لم يسجل رقم هاتف على بطاقته سيتم إلغاء البطاقة غير صحيح، ولم ولن يحدث.

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آخر مهلة لتسجيل رقم الموبايل

ويعتبر يوم 30 يونيو 2022 هي آخر مهلة لانتهاء تسجيل رقم الموبايل باسم رب الأسرة الذي تسلم رسالة بالتسجيل على بون صرف الخبز، فيما اشترطت وزارة التموين أن يكون رقم المحمول الذي سيتم تسجيله في بطاقة التموين مسجلا أولا لدى إحدى شركات الاتصالات باسم صاحب بطاقة التموين بنفسه، وليس باسم أي فرد من أفراد أسرته.

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