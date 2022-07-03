احتفالًا بثورة يونيو.. افتتاح حديقة ملحق الميريلاند بمصر الجديدة

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حديقة ملحق الميريلاند بمصر الجديدة بحضور الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

وحديقة ملحق الميريلاند سيتم فتحها كمتنفس للمواطنين بالمجان تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتضم الحديقة التي تقع على مساحة فدان نصبًا تذكاريًا للمشروعات والطرق التي أقامتها الدولة بالمنطقة الشرقية.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد شهد حفل تسليم 24 عقد حق انتفاع لحرفى الفواخير بعد تقنين أوضاعهم.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن أعمال تطوير منطقة الفواخير وتقنين أوضاع العاملين بها يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والاهتمام بصناعة الفخار لإحياء إحدى أقدم الحرف التراثية بمصر وفى إطار دعم وتشجيع الدولة لأصحاب الحرف اليدوية كأحد أساسيات التعبير عن الهوية الوطنية.