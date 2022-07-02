السبت 02 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد توجيهات «السيسى» بتطويرها.. أبرز المعلومات عن بحيرة المنزلة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في جهود تطهير وتطوير بحيرة المنزلة، وكذلك جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بتطوير وتنظيم مراسي ومراكب الصيادين وتزويدها بالخدمات، لتدعيم وتعظيم العائد من إنتاج الثروة السمكية بالتكامل مع تطهير البحيرات، بالإضافة إلى تكوين تجمعات عمرانية وسياحية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين القاطنين حولها.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وبعد توجيهات «السيسي» بتطويرها، ترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن بحيرة المنزلة.

- تعتبر بحيرة المنزلة من أهم وأكبر البحيرات الطبيعية الموجودة في مصر، كما أنها أكثر البحيرات الداخلية المصرية خصوبة. 

- تطل عليها مدينة تسمى المطرية، وتحد ضفافها أربع محافظات رئيسية؛ وهي: الدقهلية، وبورسعيد، ودمياط، والشرقية.

- تتصل بحيرة المنزلة بقناة السويس من خلال بوغاز يحد محافظة بورسعيد من الجهة الجنوبية يُسمى قناة الاتصال، وتتصل بالبحر الأبيض المتوسط أيضًا بوساطة قناة خاصة.

-  تعد بحيرة المنزلة من أهم الأماكن التي يتربى فيها السمك؛ بسبب توافر المواد الغذائية الطبيعية، واعتدال مناخها طوال العام.

- تنتج حوالي 48% من السمك مقارنة بالبحيرات الطبيعية الأخرى، إلا أن هناك مشاكل بيئية واجهتها؛ مثل: القمامة، والتلوث المنصب من مصرف بحر البقر، ونفايات المصانع.

- يبلغ طول بحيرة المنزلة حوالي 50كم، فيما يبلغ عرضها من 30-35 كم، وبشكلٍ عام تعادل هذه البحيرة ما يقارب عشر مساحة أرض الدلتا الخصبة، إلا أنَّ مساحتها بدأت بالنقصان من 750.000 فدان إلى 190.000 فدان في عام 1990م، حتى أصبحت مساحتها في عصرنا الحديث حوالي 125 ألف فدان.

- يصب في بحيرة المنزلة عدد من المصارف المحتوية على مياه معالجة، وأخرى غير معالجة، حيث تصل مياه الصرف إلى البحيرة من خلال تسعة مصادر رئيسية، وتستقبل البحيرة أكثر من ستة ملايين متر مكعب من المياه الناجمة عن عمليات الصناعة، والزراعة، وبقايا وفضلات المنازل المختلفة. 

- من أهم هذه المصارف ما يأتي: (مصرف البقر - مصرف حادوس- مصرف العنانية - مصرف السرو - مصرف رمسيس).

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وائل لطفي

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