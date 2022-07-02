السبت 02 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المتهم فى «مذبحة الريف الأوروبى» يصدم أهالى الضحايا.. ما السبب؟

جريدة الدستور
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كشفت واحدة من أهالي ضحايا مذبحة الريف الأوروبي عن علاقة المتهم بالمجني عليهم، وهو ما أدى إلى صدمتهم لدى علمهم بالواقعة، وأنه وراء قتلهم.

وقالت، خلال حضورها أولى جلسات محاكمة المتهم، اليوم السبت، بمحكمة جنايات الجيزة، إن المتهم كان «صديقًا مقربًا للمجني عليهم»، متابعة: «كنّا نعتبره فردًا منهم (الأسرة المجني عليها)، لعلاقته القوية بالأب، الذي يُشاركه العمل في المزرعة التي وقعت بها الجريمة».

ولفتت إلى أنه ما صدمهم أنه «خان العشرة وذبحهم بدم بارد».

وصل إلى محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10 ونصف، صباح اليوم، المتهم بقتل 5 أشخاص، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة الريف الأوروبي»، وسط حراسة أمنية مشددة.

وقد تلقت النيابة العامة، في وقت سابق، إخطارًا في السادس والعشرين من شهر مايو الجاري بالعثور على جثامين المجني عليهم الخمسة بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد، بالتزامن مع ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول الواقعة، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.

جنايات الجيزة ذبحة الريف الأوروبي محكمة

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