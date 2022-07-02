أهالى ضحايا الريف الأوروبى قبل المحاكمة: «المتهم لم يتقدم لخطبة الفتاة»

بدأ، منذ قليل، أسر ضحايا واقعة "مزرعة الريف الأوروبي"، في التوافد على محكمة جنايات الجيزة التي تنظر جلسة محاكمة المتهم، وطالبوا بالقصاص العادل من المتهم، بحكم سريع وعادل على غرار قضية "نيرة أشرف".

وأكد الأهالي أن المتهم قتل 5 أشخاص، قائلين: "دول مش فراخ ولا حاجة، والكلام إللى قاله مش صحيح، لا كان عايز يتجوز البنت ولا حاجة، هو بيحاول يفلت من العقاب".

كانت أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل 5 أشخاص في مزرعة بالريف الأوروبي للمحاكمة الجنائية، وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، واقترنت تلك الجناية بخمس جنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.