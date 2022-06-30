الخميس 30 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تعرف على مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 30-6-2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يهتم المسلمون في مصر بالبحث عن مواقيت الصلاة لأداء الصلوات الخميس في مواقيتها والتي تختلف من محافظة لأخرى، وتنوه دائمًا دار الافتاء على ضرورة التزام المصليين بفروق التوقيت في الصلاة لتكون صحيحة.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الخميس  30/ 6/ 2022، الموافق الأول من شهر ذي الحجة 1443 هجرية، في  القاهرة وعدد من محافظات مصر.

 

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الخميس 

وقت صلاة الفجر 3:11  ص
موعد آذان الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 34: 3 م
وقت أذان وصلاة المغرب 7:01 م
موعد صلاة العشاء 8:33 م
 


مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى محافظة الإسكندرية         
 


موعد أذان وصلاة الفجر 3:10 ص

توقيت أذان  صلاة الظهر 12:03 م
موعد أذان وصلاة العصر 3:42 م
موعد أذان صلاة المغرب 7:08 م
موعد أذان  صلاة العشاء 8:43 م
   

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دعاء الاستغفار بعد صلاة الفجر وأفضل الأذكار قبل شروق الشمس

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تعرف على صيغة مكتوبة لدعاء الفجر

 
مواقيت الصلاة اليوم الخميس  فى الإسماعيلية
 


موعد أذان  صلاة الفجر 3:04 ص
موعد أذان وصلاة الظهر 11:54 م
موعد أذان وصلاة العصر 3:31 م 
موعد أذان وصلاة المغرب 6:58 م
موعد أذان وصلاة العشاء 8:32  م
 

 

مواقيت الصلاة اليوم الخميس  في مرسي مطروح

 

موعد أذان وصلاة الفجر 3:21 صباحاً
موعد أذان وصلاة الظهر 12:15 صباحاً
موعد أذان وصلاة العصر 3:54 مساءً
موعد أذان وصلاة المغرب 7:20 مساءً
موعد أذان وصلاة  العشاء 8:55 مساءً

 

مواعيد الصلاة اليوم الخميس بشرم الشيخ
 


موعد أذان  صلاة الفجر 3:08 ص
موعد أذان وصلاة الظهر 11:46 ص
موعد أذان وصلاة  العصر 3:16 م
وقت أذان وصلاة المغرب 6:44 م
وقت أذان وصلاة العشاء 8:13 م     
 


مواقيت الصلاة اليوم الخميس في أسيوط


موعد أذان وصلاة الفجر 3:24 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:00 صباحاً
موعد أذان وصلاة  العصر 3:29 مساءً
موعد أذان المغرب 6:56 مساءً
موعد أذان وصلاة  العشاء 8:25 مساءً


مواقيت الصلاة اليوم الخميس  فى أسوان 
 


موعد أذان  صلاة الفجر 3:24  ص
موعد صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة العصر 15: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:44 م
موعد صلاة العشاء 8:09 م

قبل بدء صيام ذو الحجة.. عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى 2022

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