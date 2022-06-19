قبل بدء صيام ذو الحجة.. عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى 2022

يبحث المسلمون في جميع أنحاء الجمهورية، عن عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى 2022، لما يمثله من أهمية كبيرة عند المصريين، حيث يبدأ المصريون في صوم العشر من ذي الحجة 1443 للحصول على الأجر والثواب.

عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى 2022

وفقًا للحسابات الفلكية يكون موعد عيد الأضحى 2022، بالتقويم الميلادي يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، وبالتقويم الهجري 10 ذي الحجة 1443، وتكون أيام عيد الأضحى المبارك 2022، 4 أيام حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022، و13 ذي الحجة 1443.

وبذلك يكون عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى 2022 هو 19 يومًا، ومن المقرر أن تكون أيام إجازة العيد الكبير 2022، للموظفين من 8 إلى 12 يوليو 2022.

ثواب صيام أيام الحجة 1443

صوم الأيام التسعة الأولى من ذي الحجة مستحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "«مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» (البخاري).

والصوم من أفضل العبادات ، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صيام أيام العيد ، أحدهما يصادف اليوم العاشر من ذي الحجة. لهذا السبب ، يمكن لمن اختار الصوم أن يفعل ذلك فقط في الأيام التسعة الأولى من هذا الشهر.

إجازات شهر يوليو 2022

حتى الآن لم يعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2022 ولكن من المقرر أن تبدأ من يوم 8 وحتى 12 من شهر يوليو 2022، للموظفين بالقطاع الحكومي، أما إجازة البنوك والقطاع الخاص والبريد قد تختلف في عدد الأيام.

ويستحوذ شهر يوليو 2022 على أكبر عدد من إجازات 2022، حيث يضم إجازة 30 يونيو، إجازة عيد الأضحى المبارك 2022، وكذلك إجازة ثورة 23 يوليو، إجازة رأس السنة الهجرية.

الخميس 30 يونيو 2022 بمناسبة ثورة 30 يونيو.

الجمعة 8 يوليو 2022 - الثلاثاء 12 يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

السبت 23 يوليو 2022 بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو 1952.

السبت 30 يوليو 2022 بمناسبة رأس السنة الهجرية.