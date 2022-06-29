مصادرة 3.5 طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة فى الجيزة

صادرت إدارة مباحث التموين بالجيزة 3.5 طن لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق في الجيزة.

كان قد تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص"، بمحافظة الجيزة، بحوزته 3.5 طن لحوم بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وبها سائل انفصالي دموي، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.