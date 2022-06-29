نماذج الوزارة ورابط ورقة مفاهيم مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2022 وتوزيع الدرجات

أيام قليلة تفصل طلاب الثانوية العامة 2022 عن موعد أداء امتحان مادة الكيمياء للصف الثالث الثانوي، حيث يؤدي طلاب 3 ثانوي امتحان مادة الكيمياء الثانوية العامة 2022 الدور الأول، يوم الأحد الموافق 3 يوليو، لطلاب الشعبة العلمية بقسميها علوم ورياضة.

وقبل امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة، يستعد طلاب 3 ثانوي بالبدء في مراجعة مادة الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2022.

ونقدم في هذا التقرير كل ما يريد طلاب الصف الثالث الثانوي 2022 معرفته بخصوص امتحان الكيمياء من نماذج امتحانات ومراجعة وتوزيع درجات الامتحان.

نموذج امتحان الكيمياء الثانوية العامة 2022

وتقدم وزارة التربية والتعليم نموذج امتحان الصف الثالث الثانوي مادة الكيمياء باللغة العربية واللغة الإنجليزية بالاجابات النموذجية لها.

رابط امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2022 والإجابات باللغة العربية من هنــــــــــا على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

رابط امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2022 والإجابات باللغة الانجليزية من هنــــــــــا على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي .

رابط امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2022 والإجابات باللغة الفرنسية من هنــــــــــا على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي .

رابط تحميل ورقة مفاهيم الكيمياء الصف الثالث الثانوي 2022

ويقدم موقع وزارة التربية والتعليم ورقة مفاهيم مادة الكيمياء الثانوية العامة 2022 حيث تتم طباعة ورقة المفاهيم وتسليمها مع ورقة الأسئلة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، مع ورقة “البابل شيت” وكراسة الأسئلة.

يمكن تحميل ورقة مفاهيم الكيمياء من هنــــــــــا .

توزيع درجات مادة الكيمياء على أبواب المنهج بالتفصيل

ويبحث طلاب 3 ثانوي عن توزيع درجات المواد بالتفصيل وبالأخص مادة الكيمياء حيث تأتي درجة النهاية العظمى لامتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة وهي 60 درجة، من أصل 410 درجة وهو المجموع الكلي للثانوية، والدرجة الصغرى لامتحان مادة الكيمياء هي 30 درجة، وهي الدرجة التي يجب الحصول عليها بحد أدنى للنجاح في المادة.

ويأتي توزيع الدرجات 40 سؤالا لكل سؤال درجة، و10 أسئلة لكل سؤال درجتين.

وبالنسبة لتوزيع الدرجات على أبواب المنهج فجاء على النحو التالي:

الأول العناصر الانتقالية: 8 درجات.

الثاني التحليل الكيميائي: 10 درجات.

الثالث الاتزان الكيميائي 9 درجات.

الرابع الكيمياء الكهربية: 11 درجة.

الخامس الكيمياء العضوية: 22 درجة.