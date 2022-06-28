يبحث أصحاب الهمم عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022، مع إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح المرحلة الثانية لتوفير بطاقات الخدمات المتكاملة التي توفر كثير من المزايا لأصحاب الهمم.

رابط بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

ويأتي إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة كجزء من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الاحتياجات الخاصة الذين عانوا من الهتميش لسنوات طويلة، وفتحت وزارة التضامن المرحلة الثانية لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وتعرض «الدستور» رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022 وكيفية التسجيل

يمكن لأصحاب الهمم الدخول عبر بوابة التضامن الاجتماعي للتسجيل ثم الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022

باتباع الخطوات التالية:

أولًا الدخول إلى موقع وزارة التضامن للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من هنا.

ثانيًا قم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة له على الموقع الالكتروني ثم قم بالضغط على استعلام.

ثالثًا سيظهر أمامك على الفور موقف البطاقة الخاصة بك، ومعرفة إذا كان الطلب قيد الدراسة، أو إذا تم الموافقة على إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.



رابط تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكن لذوي الهمم تسجيل طلب بطاقة الخدمات المتكاملة من هنا.

-التأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسئولية قانونية ويتوقف عليها قبول الطلب أو رفضه.

- تأكد من أن الملفات المرفقة مع طلب التسجيل واضحة ومرفقة بشكل سليم، وأثناء ملئ البيانات الشخصية يجب ملئ استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

بعد التسجيل سيظهرلك رقم الطلب الخاص بك - رجاءا احتفظ به.

- بناءً على الخطوات والبيانات التي تم استيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة

في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز من هنا .

ومن بعدها توجه لمكتب التأهيل الذي قمت باختياره في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظيفي الخاص بك.

وتوفر وزارة الصحة 307 لجنة، كما تم تشكيل لجنة مشتركة بين المجالس الطبية وإدارات التأهيل فى كل المحافظات حتى تقوم بدراسة الحالات التي يوجد بها تناقض بين الكشف الطبي والكشف الوظيفي، وتخصيص لجنة للتظلمات بكل محافظة.