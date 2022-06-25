رابط الاستعلام عن المعاش بالرقم التأميني 2022.. تعرف على التفاصيل

يبحث أصحاب المعاشات في مصر عن رابط الاستعلام عن المعاش بالرقم التأميني 2022، وارتفعت معدلات البحث خلال الفترة الحالية عن رابط الاستعلام عن المعاش بالرقم التأميني 2022 عبر محركات البحث العالمية وعلى رأسها جوجل.

رابط الاستعلام عن المعاش بالرقم التأميني 2022

وتستعرض "الدستور" لقرائها من أصحاب المعاشات رابط الاستعلام عن المعاش بالرقم التأميني 2022 وذلك خلال ذلك التقرير.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني 2022

يلزم الدخول عبر الموقع الرسمي (من هنا)

اختيار الاستعلام عن الرقم التأميني.

الضغط على بدء الخدمة.

إدخال كافة البيانات الشخصية، وهي بيانات الرقم القومي للمستعلم.

ومن ثم إدخال الاسم الأول للأم.

النقر على أيقونة «أنا لست روبوت».

الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الخاصة بالرقم التأميني

خدمات يقدمها موقع التأمينات الاجتماعية 2022

الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي. الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش. الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف. الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد. الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف. الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي. الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي. الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمومن عليه. الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج. الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج.

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خدمات التأمينات الاجتماعية 2022

ومن ضمن الخدمات التي تقدمها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خدمة المؤمن عليهم، خدمة أصحاب الأعمال، خدمة أصحاب المعاشات، خدمات المستفيدين، خدمات القائمين بالصرف، خدمات لغير المصريين.

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وتختص الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالعمل على توفير مجموعة من الخدمات، من بينها توفير الحماية الاجتماعية للقوى العاملة في مصر، من خلال إدراجهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي، إضافة إلى تحصيل الاشتراكات المقررة طبقا للقانون، والاستثمار الأمثل لفا\ض الأموال من خلال صندوق الاستثمار، وصرف الحقوق التأمينية من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، إلى جانب صرف تعويض عن الأجر المستحق خلال فترات العجز الجزئي المؤقت، نتيجة إصابة العمل، أو نتيجة مرض، وذلك فيما يخص المؤمن عليم بالقطاع الخاص، وصرف تعويض البطالة المستحق خلال فترات التعطل عن العمل.