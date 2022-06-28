الثلاثاء 28 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابى بتهمة تصنيع وترويج المواد المخدرة فى مدينة نصر

تشكيل عصابى
تشكيل عصابى
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قررت نيابة أول مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، حبس أخطر تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تصنيع وترويج المواد المخدرة.
وتم ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بنطاق محافظة القاهرة تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة والأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وإعادة تدويرها وتصنيعها وترويجها على عملائهما، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة تقدر بأكثر من 1,5 مليون جنيه.

بتطوير مناقشة المتهمين اعترف أحدهما بامتلاكه مخزنا للمواد الكيميائية ومصنعا لتصنيع العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبط الحارس.

بتفتيش العقار عُثر بداخله على «115 كيلوجراما لمواد وعقاقير مؤثرة ومخدرة، 15 ألف قرص مخدر، كمية كبيرة من المواد الكيميائية التى تستخدم فى التصنيع غير المشروع للعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ولإعادة تدوير المواد المخدرة، أدوات التصنيع».
وبمواجهة حارس العقار أقر بأن المخزن مملوك لأحد المتهمَين، وقيامه بحراسته نظير مقابل مادى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 12 مليون جنيه، وتم حبس المتهمين.

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وائل لطفي

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