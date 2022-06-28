الثلاثاء 28 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين بتهمة سرقة الدراجات النارية فى القاهرة

عاطلين
عاطلين
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أمرت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بعرض دراجة نارية بدائرة القسم للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وتبين أنهما ("لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وتبين أنها مُبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

كما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب واعترفا بسرقة دراجة نارية أُخرى بالجيزة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة المشار إليها وأمكن التوصل لمالكها وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الدراجتين، واتهموهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

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