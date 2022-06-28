الثلاثاء 28 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 21 يسجل 1003 جنيهات

الذهب
الذهب
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شهدت أسعار الذهب استقرارًا بالسوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.
وقال عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية،  سعيد إمبابي، إن أسعار الذهب تأثرت نسبيًا بالأسواق العالمية، بعد إعلان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وكندا نيتها في فرض حظر على واردات الذهب المستخرجة حديثًا من روسيا، وذلك أثناء قمة زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى التي انطلقت أمس الأحد.
وأضاف "إمبابي"، أن تداعيات القرار شكلية، وستكون تأثيراتها نسبية على حركة أسعار الذهب، نتيجة تقييد هذه الدول لاستيراد الذهب الروسي منذ مارس الماضي، لافتًا إلى أن ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي يمثلان العامل الأكثر تأثيرًا في حركة أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، ما يدفع المستثمرين للذهب كأحد الملاذات الآمنة، على الرغم من الضغوطات التي يتعرض لها الذهب، مع تطبيق البنوك المركزية سياسات نقدية أكثر تشددًا ورفع أسعار الفائدة، وبالتالى تقليص العائد الاستثماري للذهب، وحصر قوته كمخزن للقيمة.
ونوه بأن أسعار الذهب شهدت استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم، حيث سجلت الأوقية مستوى 1822 دولارًا، وسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1003 جنيهات.
وذكر أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1146 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 860 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 669 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 8024 جنيهًا.

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