تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28-6-2022

يبحث المواطنون فى مصر بشكل يومي، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة فى المحافظات، ولذلك نستعرض لكم فى هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28 يونيو حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-6-2022

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، فى بيان لها، أن اليوم سيشهد ارتفاعًا فى نسب الرطوبة نهارا، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساءً على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر اليوم الثلاثاء 28-6-2022