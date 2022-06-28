الثلاثاء 28 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28-6-2022

حالة الطقس
حالة الطقس
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يبحث المواطنون فى مصر بشكل يومي، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة فى المحافظات، ولذلك نستعرض لكم فى هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28 يونيو حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-6-2022

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

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وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، فى بيان لها، أن اليوم سيشهد ارتفاعًا فى نسب الرطوبة نهارا، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساءً على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر اليوم الثلاثاء 28-6-2022

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة3323
الإسكندرية3023
وادى النطرون3423
طنطا3323
شبين الكوم3423
دمنهور3222
بلطيم2922
مرسى مطروح2823
السلوم3123
سيوة3523
بورسعيد3023
دمياط2923
الزقازيق3424
المنصورة3424
الإسماعيلية3523
السويس3423
العريش3122
رفح3021
رأس سدر3524
نخل3417
نوبيع3524
طابا3221
سانت كاترين3216
الطور3624
شرم الشيخ3727
الغردقة3628
مرسى علم3628
الفيوم3525
بني سويف3524
المنيا3524
أسيوط3524
سوهاج3625
قنا3826
الأقصر3927
أسوان4028
إدفو4027
أبوسمبل4027
الوادى الجديد3925
شلاتين3624
أبورماد3424
حلايب3226
رأس حدربة3126
الطقس درجات الحرارة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم

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